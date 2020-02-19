Тариф на стационарный телефон существенно вырастет

С марта минимальный тариф на стационарный телефон составит 74 гривныpixabay.com

С марта минимальный тариф на стационарный телефон составит 74 гривны.

Рост тарифов был запланирован еще на начало 2020 года, но компания тогда заявила, что пока не будет поднимать цены из-за социальной важности этой услуги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Платить за перевод денег на карту не надо: развенчали миф

Новые тарифы Укртелеком:

Тариф "Домашний Безлимитный" будет стоить 123 гривны в месяц (вместо 99 гривен),

тариф "Домашний Базовый" – 117 гривен (вместо 94 гривен),

тариф "Простой" – 73,81 гривен в месяц (вместо 67,10 гривен).

Также с 1 марта изменится тариф за услуги проводного радиовещания для физических лиц. Вместо 35 гривен в месяц теперь оплата радиовещания будут стоить 45 гривен за аналогичный период.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что этого квартала в платежках на отопление суммы будут меньше - цена на газ для потребителей снизится еще дополнительно в феврале.