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воскресенье, 27 июня 2021 20:23

"Свои пацаны" наживаются на государстве – как бороться с олигархами

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&quot;Свои пацаны&quot; наживаются на государстве – как бороться с олигархами
Сергей Фурса: "Олигархи всегда зарабатывают на государстве, на налогоплательщиках. Однако когда вы устанавливаете правила – они превращаются в крупных бизнесменов". Фото: Тарас Подолян

Основное отличие олигархов от политиков – их влияние на политику и возможность наживаться на государстве. Украинские олигархи как явление появились во времена президента Леонида Кучмы. Основной метод борьбы с олигархами – превращение их в бизнесменов через принуждение играть по правилам.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал банкир Сергей Фурса.

"Чем отличаются олигархи от крупного бизнеса? У них есть влияние на политику и возможность наживаться на государственных компаниях, – говорит он. – Если человек просто богат и зарабатывает своим умом – в этом нет никаких проблем. Проблема – если он паразитирует на государственном бюджете и финансовых потоках. Фирташ по закону о налоговой амнистии сейчас получит прощение долгов на 3 миллиарда долларов. Коломойский вывел деньги из ПриватБанка, воспользовавшись тем, что не работал Национальный банк и ему позволяли все это делать. Это признаки того, как работает олигархат".

Украинская система олигархата была создана во времена президентства Леонида Кучмы из-за неправильной приватизации, утверждает банкир.

"Украинцы не любят слова "приватизация", потому что оно у них ассоциируется с 1990-ми – временем становления олигархов. В 2000 году Верховная Рада проголосовала закон о приватизации госимущества, которое просто раздали "своим пацанам". У Кучмы была собственная идеология – мол, "своих" мы всегда можем контролировать, а иностранцев – нет. Это то, что отличает Украину от Польши. Польша пошла нормальным путем – честные прозрачные конкурсы. В результате у них нет олигархов. В Украине же контролируемые "свои пацаны" наживаются на государстве", – говорит он.

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Олигархи существовали на определенном историческом этапе во всех странах мира. Украина в этом не оригинальна, утверждает Сергей Фурса.

"Олигархи всегда зарабатывают на государстве, на налогоплательщиках. Однако когда вы устанавливаете правила – олигархи просто превращаются в крупных бизнесменов. Делать перераспределение собственности уже нельзя – тогда мы вернемся обратно в 90-е и начнется новый круг сансары. Надо сказать: "Ребята, пора играть по правилам. Больше возможностей зарабатывать на государстве не будет", – заключает банкир.

Полное интервью с Сергеем Фурсой читайте в журнале "Країна"

2 июня Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанными с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".
По его словам, этот законопроект дает шанс олигархам стать настоящими бизнесменами, а его принятие станет позитивным шагом, поскольку позволит инвестировать средства в Украину.

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