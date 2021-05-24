Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт

В течение этой недели будет продолжаться массовая уборка урожая спаржи. Фото: pixabay.com

В Украине продолжается сбор спаржи. Она появилась в большинстве сетей супермаркетов. Предлагают пучки по 250-450 г. Стоят от 61,90 грн до 150 грн.

"В этом году сезон сбора спаржи затянулся на две недели из-за прохладной первой половины весны. Массово в супермаркеты она поступила на прошлой неделе. Продукт новый и полезный для здоровья. Цены на спаржу снижаются довольно быстро. Если две недели назад они держались на высоком уровне, сейчас спаржа уже более доступна. Продукция подошла украинскому потребителю по вкусовым качествам, поэтому ее покупают. Потребление спаржи будет расти", - рассказал Gazeta.ua Александр Хорев, руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты".

В течение этой недели будет продолжаться массовая уборка урожая.

"Спаржу нельзя хранить как яблоки или картофель в течение всего сезона и продавать по стандартным ценам. Сейчас сезон сбора, цены падают. Летом она будет стоить значительно дороже. Все регионы Украины пригодны для выращивания спаржи. Сейчас крупные и устойчивые производства можно по пальцам одной руки пересчитать. Но они работают пять и более лет на рынке Украины", - говорит Хорев.

По словам эксперта, 500-граммовый пучок спаржи в Украине должен стоить меньше 99 грн в розницу.

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"Возьмем Германию. Она является индикатором для этой культуры. В местных супермаркетах спаржа целый год стоит пять долларов. Продукцию в магазины поставляют кооперативы, везут ее из разных стран. Поэтому одна цена может держаться в течение всего года. В Украине все кардинально иначе. Первые партии спаржи продают по 500-600 гривен килограмм. А потом, когда идет массовый сбор урожая, цены опускаются до 50 гривен. Поэтому прогнозировать стоимость трудно", - подытожил Александр Хорев.

В Украине подешевели огурцы. На рынках и в супермаркетах их продают по 25-30 грн/кг. Некоторые сети предлагают акционные овощи по 17 грн. В начале мая огурцы стоили 70-80 грн/кг. Эксперты заявляют, что тепличные украинские огурцы в этом году в апреле-мае стоили дороже, чем за последние пять лет.