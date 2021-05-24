 
Ексклюзивы
1/5
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Просмотров: 279
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Просмотров: 558
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Просмотров: 360
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Просмотров: 1287
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Просмотров: 846
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
Просмотров: 486
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Просмотров: 2367
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 765
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1 Просмотров: 378
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Просмотров: 423
Фото
Все фото
5
5
4
6
9
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot;, которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 &quot;минималок&quot;
Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
Уруский обеспокоен, что для ВСУ покупают иностранные грузовики
Уруский обеспокоен, что для ВСУ покупают иностранные грузовики
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Видео
Все видео
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1494
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 279
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 342
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 441
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 мая 2021
Просмотров: 603
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
понедельник, 24 мая 2021 15:04

Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт

  Комментировать
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
В течение этой недели будет продолжаться массовая уборка урожая спаржи. Фото: pixabay.com

В Украине продолжается сбор спаржи. Она появилась в большинстве сетей супермаркетов. Предлагают пучки по 250-450 г. Стоят от 61,90 грн до 150 грн.

"В этом году сезон сбора спаржи затянулся на две недели из-за прохладной первой половины весны. Массово в супермаркеты она поступила на прошлой неделе. Продукт новый и полезный для здоровья. Цены на спаржу снижаются довольно быстро. Если две недели назад они держались на высоком уровне, сейчас спаржа уже более доступна. Продукция подошла украинскому потребителю по вкусовым качествам, поэтому ее покупают. Потребление спаржи будет расти", - рассказал Gazeta.ua Александр Хорев, руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты".

В течение этой недели будет продолжаться массовая уборка урожая.

"Спаржу нельзя хранить как яблоки или картофель в течение всего сезона и продавать по стандартным ценам. Сейчас сезон сбора, цены падают. Летом она будет стоить значительно дороже. Все регионы Украины пригодны для выращивания спаржи. Сейчас крупные и устойчивые производства можно по пальцам одной руки пересчитать. Но они работают пять и более лет на рынке Украины", - говорит Хорев.

По словам эксперта, 500-граммовый пучок спаржи в Украине должен стоить меньше 99 грн в розницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Урожай ягод в разы будет превышать прошлогодний

"Возьмем Германию. Она является индикатором для этой культуры. В местных супермаркетах спаржа целый год стоит пять долларов. Продукцию в магазины поставляют кооперативы, везут ее из разных стран. Поэтому одна цена может держаться в течение всего года. В Украине все кардинально иначе. Первые партии спаржи продают по 500-600 гривен килограмм. А потом, когда идет массовый сбор урожая, цены опускаются до 50 гривен. Поэтому прогнозировать стоимость трудно", - подытожил Александр Хорев.

В Украине подешевели огурцы. На рынках и в супермаркетах их продают по 25-30 грн/кг. Некоторые сети предлагают акционные овощи по 17 грн. В начале мая огурцы стоили 70-80 грн/кг. Эксперты заявляют, что тепличные украинские огурцы в этом году в апреле-мае стоили дороже, чем за последние пять лет.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
мая

Отмечают День славянской письменности и культуры

Расстреляли украинского генерала

Князь женился на дочери половецкого хана

Активист зарезал нападавшего

На шахте взорвался метан: 50 погибших

Самое читаемое
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
 Просмотров: 9405
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
5
 Просмотров: 8721
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
5
 Просмотров: 6444
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
 Просмотров: 4995
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации Просмотров: 4959
Экономика
В каких областях получили больше всего карантинных 8 тыс. грн
В каких областях получили больше всего карантинных 8 тыс. грн Просмотров: 153
Посчитали, сколько земли находится в государственной собственности
Посчитали, сколько земли находится в государственной собственности Просмотров: 189
Первые результаты сниженного НДС: "скрутки" сократились на 23%
Первые результаты сниженного НДС: "скрутки" сократились на 23% Просмотров: 54
В Украине создали оффшор площадью 8 млн га - Зеленский
В Украине создали оффшор площадью 8 млн га - Зеленский Просмотров: 990
С 1 июля резко подорожает электроэнергия
С 1 июля резко подорожает электроэнергия Просмотров: 1134
Больше всего комментируют
6
В Киеве задержали белорусского активиста. Он хотел засыпать посольство навозом
4
Украина хочет получить от НАТО понимание перспектив членства - представитель МИД
2
Путин готов обсуждать с Зеленским Крым
1
Нардеп от Слуг увлекся задержанием Протасевича
1
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных
Голосов: 26493
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть