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вторник, 18 мая 2021 21:10

Рекордно подешевел популярный овощ

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В Украине подешевели огурцы. На рынках и в супермаркетах их продают по 25-30 грн/кг. Некоторые сети на этой неделе предлагают акционные овощи по 17 грн. В начале мая огурцы стоили 70-80 грн/кг.

Эксперты заявляют, что тепличные украинские огурцы этого года в апреле-мае стоили дороже за последние пять лет.

Автор: Елена Луценко
  На рынках и в супермаркетах огурцы продают по 25-30 гривен за килограмм
На рынках и в супермаркетах огурцы продают по 25-30 гривен за килограмм

"В начале весны доходило до заморозков, но минусовой температуры не было. При такой погоде развитие растений замедляется даже в теплицах. Это мы увидели по огурцам, когда была холодная первая половина весны. Урожаи собирали меньше, поэтому и цена держалась долгое время высокой. Но только солнце пригрело, предложение овощей возросло. Цены посыпались с 40 до 15-16 гривен в группе", - рассказал Gazeta.ua Александр Хорев, руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты".

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Во вторник, 18 мая, на оптовом рынке Шувар во Львове импортные огурцы предлагали по 20-28 грн. Отечественные - 15-20 грн/кг. На рынке Столичный в Киеве украинские огурцы в среднем стоят 23 грн/кг. На оптовом рынке нежданно на Херсонщине их продают по 20-22 грн.

На протяжении последних пяти лет импорт помидоров и огурцов в Украине увеличился вдвое. Больше всего помидоров завозят в мае, а огурцов - зимой. В июне - октябре минимальные поставки, поскольку есть свои овощи. В прошлом году ввезли 87 тыс. т помидоров и 21 тыс. т огурцов.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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