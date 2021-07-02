Стало известно, когда начнут штрафовать водителей фур

На дорогах Украины в тестовом режиме заработали специальные станции контроля за транспортом, сообщили в Укртрансбезопасности.

Автор: Елена Луценко Пока что нарушители получают ознакомительные сообщения

Сейчас система работает в тестовом режиме. За девять дней работы она определила почти 4 тыс. нарушений. Наибольшее количество зафиксировано на трассе Полтава - Александрия, Кропивницкий - Запорожье, а также - Киев - Ковель - Ягодин, пишет ТСН.

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Летом нарушители получают ознакомительные сообщения. С осени водителей и компании перевозчиков начнут штрафовать на суммы от 8,5 тыс. до 50 тыс. грн.

Полномочия Укртрансбезопасности в части габаритно-весового контроля расширили. Теперь она имеет право взыскивать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, нарушающих габаритно-весовые параметры. Проверки на дороге и порядок осуществления габаритно-весового контроля будет определять Кабмин.