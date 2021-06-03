В Украине взлетели штрафы за перегруженный транспорт

Верховная рада усилила ответственность за перегруженный на дорогах транспорт. Депутаты приняли во втором чтении соответствующий законопроект №3742.

Автор: Елена Луценко Укртрансбезопасность теперь имеет право взыскивать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, нарушающих габаритно-весовые параметры

Полномочия Укртрансбезопасности в части осуществления габаритно-весового контроля расширили. Теперь она имеет право взыскивать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, нарушающих габаритно-весовые параметры.

Проведение проверок на дороге и порядок осуществления габаритно-весового контроля будет определять Кабмин.

Укртрансбезопасность для выполнения возложенных на нее задач и функций имеет право получать информацию из государственных электронных информационных ресурсов, в том числе из реестра товарно-транспортных накладных.

Владельцев транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в зависимости от процента перегрузки закон предусмотрел наказывать такими штрафами:

до 2% включительно - в размере 1700 грн;

от 2% до 5% - в размере 5100 грн;

от 5% до 10% - в размере 8500 грн;

от 10% до 20% - в размере 17 тыс. грн;

от 20% до 30% - в размере 34 тыс. грн;

более 30% - в размере 51 тыс. грн.

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Президент Владимир Зеленский назвал недопустимой ситуацию с перегрузкой фур на дорогах и призвал срочно организовать работу по взвешивания грузового транспорта.