В Украине взлетели штрафы за перегруженный транспорт

Верховная рада усилила ответственность за перегруженный на дорогах транспорт. Депутаты приняли во втором чтении соответствующий законопроект №3742.
Полномочия Укртрансбезопасности в части осуществления габаритно-весового контроля расширили. Теперь она имеет право взыскивать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, нарушающих габаритно-весовые параметры.
Проведение проверок на дороге и порядок осуществления габаритно-весового контроля будет определять Кабмин.
Укртрансбезопасность для выполнения возложенных на нее задач и функций имеет право получать информацию из государственных электронных информационных ресурсов, в том числе из реестра товарно-транспортных накладных.
Владельцев транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в зависимости от процента перегрузки закон предусмотрел наказывать такими штрафами:
до 2% включительно - в размере 1700 грн;
от 2% до 5% - в размере 5100 грн;
от 5% до 10% - в размере 8500 грн;
от 10% до 20% - в размере 17 тыс. грн;
от 20% до 30% - в размере 34 тыс. грн;
более 30% - в размере 51 тыс. грн.
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Президент Владимир Зеленский назвал недопустимой ситуацию с перегрузкой фур на дорогах и призвал срочно организовать работу по взвешивания грузового транспорта.
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