США будут работать над снижением рисков Украины после запуска "Северного потока-2" - Госдеп

США помогут Украине в связи с запуском "Северного потока-2". Фото: Радио Свобода

Соединенные Штаты будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе путем снижения рисков, связанных с трубопроводом "Северный поток-2″.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен встретился с Владимиром Зеленским во время климатического саммита в Глазго, говорится в сообщении Государственного департамента США.

Блинкен подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Госсекретарь приветствовал шаги Украины по борьбе с коррупцией.

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Президент Владимир Зеленский во время климатического саммита ООН в шотландском Глазго обсудил с генсеком НАТО ситуацию в Донбассе. Также он встретился с президентом США Джо Байденом.