США будут работать над снижением рисков Украины после запуска "Северного потока-2" - Госдеп

Соединенные Штаты будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе путем снижения рисков, связанных с трубопроводом "Северный поток-2″.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен встретился с Владимиром Зеленским во время климатического саммита в Глазго, говорится в сообщении Государственного департамента США.
Блинкен подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.
Госсекретарь приветствовал шаги Украины по борьбе с коррупцией.
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Президент Владимир Зеленский во время климатического саммита ООН в шотландском Глазго обсудил с генсеком НАТО ситуацию в Донбассе. Также он встретился с президентом США Джо Байденом.
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