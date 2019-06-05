Сообщили условия предоставления Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС

Вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому о реформах, к которым привязано предоставление Украине второго транша в рамках четвертого пакета макрофинансовой помощи ЕС.
Домбровскис подчеркнул, что решение о выделении Украине 500 млн евро будет принято, как только соответствующие требования будут выполнены украинской стороной, сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе встречи собеседники обсудили ряд практических вопрос сотрудничества Украины и ЕС в экономической и финансовой сферах.
Зеленский заверил Домбровскиса, что Украина будет придерживаться взятых на себя обязательств перед международными финансовыми институциями и зарубежными партнерами.
В свою очередь, Домбровскис выразил уверенность, что с учетом результатов выборов в Европарламент в будущем солидарная поддержка Украины Еврокомиссией и Европейским Советом сохранится.
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