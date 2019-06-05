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среда, 05 июня 2019 02:28

Сообщили условия предоставления Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС

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Сообщили условия предоставления Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС
Домбровскис и Зеленский обсудили макрофинансовую помощь Украине. Фото: Обозреватель

Вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому о реформах, к которым привязано предоставление Украине второго транша в рамках четвертого пакета макрофинансовой помощи ЕС.

Домбровскис подчеркнул, что решение о выделении Украине 500 млн евро будет принято, как только соответствующие требования будут выполнены украинской стороной, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи собеседники обсудили ряд практических вопрос сотрудничества Украины и ЕС в экономической и финансовой сферах.

Зеленский заверил Домбровскиса, что Украина будет придерживаться взятых на себя обязательств перед международными финансовыми институциями и зарубежными партнерами.

В свою очередь, Домбровскис выразил уверенность, что с учетом результатов выборов в Европарламент в будущем солидарная поддержка Украины Еврокомиссией и Европейским Советом сохранится.

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4 июня парламентский комитет по топливно-энергетическому комплексу поддержал отсрочку введения рынка электроэнергии на три месяца. Окончательное слово депутаты должны сказать во время рассмотрения законопроекта в сессионном зале.

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