"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан

Турецкий журналист Эндер Кайихан говорит, что в Турции и Украины много перспектив для сотрудничества / Фото со страницы Эндера Кайихана в Instagram

Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговле. Это произошло во время встречи Владимира Зеленского и Реджепа Таипа Эрдогана в Киеве 3 февраля. Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку территориальной целостности Украины и участие Турции в "Крымской платформе". Также стороны заключили соглашение, которое расширит производство в Украине беспилотных летательных аппаратов турецкой компании Bayraktar. Кроме этого, Турция откроет генконсульства в Харькове и Львове, а Украина повысит статус дипучреждения в Анталии до генерального консульства.

Соглашения о свободной торговли может додать до 2,2% украинского ВВП в год и повысить товарооборот между странами $7,5 до $10 млрд. Анкара заинтересована в сильной Украине, которая может дать отпор Москве и будет дальше развивать сотрудничество между странами в регионе Черного моря. Об этом Gazeta.ua рассказал журналист и редактор турецкой газеты Haber Posta, а также совладелец новостного сайта Mersin Portal Эндер Джан Кайихан.

Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговле. Что это может дать обеим странам?

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией будет способствовать дальнейшему развитию тесной дружбы между нашими странами.

Договор о свободной торговле между Турцией и Украиной может приносить ежегодно дополнительно до 2,2% до украинского ВВП, а товарооборот между странами может вырасти на 38%

По нашим прогнозам, этот договор может приносить ежегодно до 2,2% в ВВП Украины, а товарооборот между странами может вырасти на 38%. Это возможность для развивающейся украинской и турецкой экономики и открытия для наших стран новых рынков.

Какие экономические перспективы для сторон от этого договора?

В документе предусмотрено беспошлинную торговлю на 10337 товарных позиций, что составляет 95% от общего объема экспорта товаров с Турции в Украину. Кроме того, тарифные квоты и сниженные налоги будут применяться к другим 1348 товарным позициям. Объем торговли между странами достиг $7,5 млрд в прошлом году и вырос почти на 60%, в сравнении с 2020 годом. Теперь его можно будет увеличить до $10 млрд с помощью этих соглашений. Благодаря беспошлинным поставкам зерна в Турцию будут созданы лучшие условия для доступа украинской агропродукции на турецкий рынок. Соглашение также предусматривает полную отмену налогов со стороны Анкары на украинскую промышленную продукцию. Украина оставляет за собой право взимать экспортные пошлины на турецкий металлолом. Возможно, в будущем этот вопрос пересмотрят. В то же время Турция частично открывает внутренний рынок для металла из Украины. Беспошлинная торговля установлена для 510 из 840 видов металлургической продукции из Украины. По остальным 130 позициям будут снижение тарифы. Это даст Украине преимущества перед металлургической продукцией, импортируемой Турцией из России. По 167 видам украинской металлургической продукции предусмотрена квота на 411 тыс. тонн. В Украине сохраняются налоги на подержанные автомобили с Турции и другие подержанные товары. И будут установлены переходные периоды в три и пять лет для пошлин на турецкие транспортные средства и продукцию легкой промышленности. Кроме того, после вступления соглашения в силу, украинские товары, изготовленные из турецкого сырья, будут считаться украинскими и смогут беспошлинно поступать на рынки всех стран Евросоюза в соответствии с сертификатом EUR1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский согласился встретиться с Путиным – Эрдоган

Грузия, Молдова, Болгария, Румыния, Турция и Украина будут связаны друг с другом соглашениями о свободной торговле с едиными правилами

В чем сейчас интерес Турции относительно этого договора?

Благодаря ряду соглашений практически все страны Черноморского бассейна, а это Грузия, Молдова, Болгария, Румыния, Турция и Украина, будут связаны друг с другом соглашениями о свободной торговле с едиными правилами. Это принесет очень важную экономическую интеграцию и прибыль всем сторонам. Поэтому этот договор имеет большое значение для всех стран региона. Укрепление стратегического партнерства между Украиной и Турцией откроет новые экономические и геополитические перспективы, а также станет важным козырем в руках Украины против экспансионистской политики России. Президент Эрдоган в Киеве также предлагал от имени Турции посредничество в украинско-российском конфликте и в очередной раз поддержал целостность Украины. Насколько Анкара готова подключиться к решению конфликта между Киевом и Москвой? - Президент Эродагн и все турецкое руководство считало и считает, что Россия должна уважать территориальную целостность Украины, поэтому он не раз осуждал незаконную аннексию Крыма. С точки зрения Турции, Россия пытается доминировать военно, политически и экономически в регионе Черного моря, а также проводить экспансионистскую политику. Анкара иногда сотрудничает з Москвой, иногда противостоит ей в регионе. Эрдогану, кажется, будет сложно посадить за стол переговоров Путина, который отказывается признавать независимость Украины, поскольку он –хищный политик-волк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крымские татары полтора часа говорили с Эрдоганом

Турция продолжит политику баланса между Украиной и Россией, стараясь найти свое место и возможность компромисса для общей выгоды

Думаю, Турция продолжит свою политику баланса между сторонами, стараясь найти свое место и возможность компромисса для общей выгоды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин не согласился на встречу с Зеленским в Стамбуле – Кремль выдвинул условие

Украина построит завод по производству беспилотников по турецкой технологии. Положительно ли этот шаг оценивают в Турции?

Передача технологий Турцией, особенно в отношении беспилотных летательных аппаратов - это технология, которая нужна Украине. Если ваша страна сможет оценить эти инвестиции и воспользоваться ими должным образом, то это может стать трамплином для обеспечения вашего военно-технологического превосходства над Россией. А это шаг к более мирному сосуществованию с Россией в регионе Черного моря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине построят завод по производству беспилотников Bayraktar

Как сегодня меняются украинско-турецкие отношения?

Дипломатические отношения между Турцией и Украиной 3 февраля отмечают 30-летие. Поэтому визит Эрдогана в Киев стал очень символическим, с этой точки зрения. Между нашими странами, возможно, нет полной гармонии. Однако у нас есть совместные интересы и можем помочь один одному. Этим стоит воспользоваться. У нас еще много перспектив для сотрудничества. В настоящее время Украина находится на пути к тому, чтобы стать важной опорой для НАТО в регионе. России неудобны структуры Альянса, которые достигли ее границ и противоречат ее геополитическим амбициям, но она сама толкает страны искать защиты в НАТО и отдельных странах-партнерах блока. Мерсин, город, в котором я живу на берегу Средиземного моря, принимает много людей из Украины и России. Многие украинцы покупают здесь дома и начинают новую жизнь. Такие примеры, как и туризм, также способствует сближению двух стран и народов.