Собеседование по телефону: как правильно общаться с рекрутером

Если звоните рекрутеру, спросите удобно ли общаться с вами. Человек в это время может быть занят и не выслушает вас как следует. Фото: pixabay.com

Во время карантина выросло количество онлайн-собеседований. Их проводят как по телефону, так и с помощью видеосвязи.

Как правильно общаться с рекрутером, чтобы зарекомендовать себя как профессионала пишет Work.ua.

Ведите записи

Ведите записи обо всех вакансиях, на которые отзываетесь. Если вам позвонят без предупреждения, можно просмотреть перечень компаний, куда посылали резюме. В такой способ быстро вспомните условия и требования, о которых говорилось в тексте вакансии.

Резюме - под рукой

Чтобы ничего не забыть и уверенно отвечать на вопросы рекрутера, резюме лучше держать у себя. Там есть вся информация о ваших навыках и опыте работы.

Общайтесь наедине

Попробуйте организовать рабочее пространство так, чтобы была возможность общаться наедине. Вас ничего не должно отвлекать от разговора. Выключите телевизор, попросите присутствующих не шуметь, или выйдите в другую комнату.

"Вам удобно говорить?"

Если звоните рекрутеру, спросите удобно ли общаться с вами. Человек в это время может быть занят и не выслушает вас как следует. Лучше позвонить позже. Если звонят вам, но говорить не удобно, об этом лучше заранее предупредить. Предложите перезвонить через несколько минут, или наберите рекрутера сами.

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Запомните имя собеседника

Лучше запишите имя рекрутера в блокноте. Если в ходе разговора вы будете называть собеседника по имени, это хорошо повлияет на первое впечатление о вас. Если вдруг забыли, то подберите подходящий момент и переспросите, как зовут собеседника.

Не стесняйтесь задавать вопросы

Если есть вопросы, не стесняйтесь задать их в конце разговора. Это покажет вашу заинтересованность в вакансии.

За время карантина в Украине вырос уровень безработицы. Почти 457 тыс. украинцев потеряли работу и зарегистрировались в государственной службе занятости. Это на 48% больше, чем по состоянию на 4 мая в прошлом году. Тогда зарегистрировались 308,3 тыс, сообщили в Государственной службе занятости. С 12 марта официально о своем положении безработного сообщили 156 тыс. украинцев.