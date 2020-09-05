Шмыгаль сообщил прогнозируемый курс доллара на следующий год

Шмыгаль спрогнозировал курс доллара на 2021 год. Фото: Украинская правда

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в проект государственного бюджета на 2021 закладывают курс ориентировочно 29 грн / 1 $.

"Курс валют закладывается в районе 29 гривен, он даже немного оптимистичнее, чем мы закладывали 29,5 грн в этом году", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала "Украина 24".

Премьер отметил, что это показатель, который дает гражданам и инвесторам уверенность в стабильности курса.

В проект на 2021 год запланирован дефицит бюджета на уровне 6%.

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Госбюджет Украины на 2020 год рассчитывался по курсу 28,2 грн / долл. Впоследствии тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук озвучил два сценария. По консервативному прогнозу курс доллара должен быть на уровне 27 гривен, по оптимистическому - 24,8.