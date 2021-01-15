Шмыгаль пообещал, что веерных отключений электричества не будет

Энергетическая сфера обещает поддерживать стабильность во время морозов. Фото: pexels.com

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что веерных отключений электричества не будет.

"15 января Энергоатом запускает один из своих блоков, выводит его из ремонта, далее, буквально, через короткое время, запускается второй блок. Фактически эти параметры дают нам уверенность в том, что мы к веерным отключениям, как к механизму сбалансирования энергосистемы, прибегать не должны и не будем", - заявил премьер, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он пообещал, что морозы не помешают энергосистеме.

"Для этого есть все предпосылки. Единственная сложность, которую сегодня испытывает энергосистема, низкие остатки угля на складах угольных ТЭС. В связи с этим прошли совещания, принятые решения, в случае необходимости, запуск газомазутных блоков, а также перевод угольных блоков на сжигание газа", - пояснил глава правительства.

Украина может обеспечить себя собственным углем и ввезенным из Казахстана.

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"Единственное, есть определенная инерционность. Когда склады были забиты, угольные шахты приостановили или сократили добычу, а сейчас начинают восстанавливать ее. На это требуется определенное время", - сказал он и добавил, что на это требуется определенное время.

Укрэнерго объясняет отключения света недостатком угля для того, чтобы поддерживать генерацию в период морозов. Об этом написал в Facebook журналист, экс-нардеп Сергей Высоцкий.