Сколько украинцы заработали на уборке снега

Более 56% всех заказов снегоуборочных услуг приходится на Киев. Фото: unsplash

В период с 9 по 16 февраля в Киеве спрос на услуги по уборке снега вырос в 23 раза.

Средний чек на них вырос на 8% и достиг 600 грн. Самой популярной задачей была уборка снега возле дома, сообщают в Kabanchik.ua.

"Украинцы также просили откопать машину от снега, разгрести крышу и парковочное место и даже расчистить улицу с помощью трактора", - рассказывает руководитель отдела маркетинга Ольга Сорока.

Более 56% всех заказов снегоуборочных услуг приходится на Киев. Их стоимость осталась на уровне прошлого года. Уборка снега обходится киевлянам в 75 грн/час, вывоз - 250 грн/час, а уборка с крыш - 180 грн/час.

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Возросло количество заказов спасения авто на дорогах. Спрос на услуги буксировки подскочил в 3 раза, а средний чек просел на 4% - 240 грн за один заказ.

"Однако стоимость услуг буксировки может изменяться в зависимости от габаритов авто, его местоположения, погодных условий и времени выполнения задания", - добавляет Ольга Сорока.

Подзарядку аккумулятора за этот же период заказывали в 2,5 раза чаще, чем в предыдущие 8 дней февраля. Средний чек в этот период просел на 19% - 242 грн.

В Киеве из-за нерасчищенного снега и хаотической парковки автомобилей произошел сбой в графике вывоза мусора.