Сколько украинцы получают за день больничного

Увеличение среднего размера компенсации утраченного заработка за время нахождения на больничном связано с ростом минимальной зарплаты. Фото: pravo.moe

В прошлом году среднедневной размер больничных составил 224,4 грн.

Сумма выросла на 31,9%, или на 54,2 грн по сравнению с 2017-м, передает пресс-служба Фонда соцстрахования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество оплаченных дней нетрудоспособности выросло почти на 6%

Увеличение среднего размера компенсации утраченного заработка за время нахождения на больничном связано с ростом минимальной зарплаты. Также общим ростом фонда оплаты труда по стране, отметили в Фонде.

В 2018-м общие расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности по сравнению с годом ранее выросли на 1,68 млрд грн - до 7,75 млрд грн.

В Украине в 2019-м заработает электронный реестр листков нетрудоспособности. Это система накопления, хранения и использования информации о выданных больничных. Соответствующее постановление Кабмин принял 28 ноября прошлого года. На разработку реестра Пенсионный фонд выделит 7,27 млн грн. Еще 2,24 млн грн предоставят международные доноры.