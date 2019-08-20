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вторник, 20 августа 2019 13:30

Сколько стоит заправить машину 20 августа

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За сутки бензин и дизтопливо в некоторых сетях подешевели на 10-50 коп./л.

Сеть WOG снизила цены на 10 коп. Литр А-92 бензина продает по 29,79 грн, А-95 - по 30,79 грн. А-95+ подешевел до 31,79 грн/л, ДТ - до 29,79 грн/л, передает enkorr.

Автор: enkorr
  В среднем по стране бензины и дизтопливо подешевели на 3-4 коп./л.
В среднем по стране бензины и дизтопливо подешевели на 3-4 коп./л.

На автозаправках Glusco и UPG топливо подешевело на 20 и 50 коп./л соответственно.

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В среднем по стране бензины и дизтопливо подешевели на 3-4 коп./л.

В июле заправки существенно опустили ценники. В первые дни августа заправить полный бак на 48 л бензином А-95 стоило на 64 грн дешевле, чем месяц назад. Эксперты утверждают, снижение котировок на нефть и сильная гривна помогли бензину снизится в цене.

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Дата
20
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