Сколько людей стали безработными из-за карантина

Количество зарегистрированных безработных постепенно уменьшается. Фото: pixabay.com

В Украине по состоянию на 6 августа насчитывают 502 тыс. безработных. Речь идет о людях, которые стоят на учете в центрах занятости.

За период карантина статус безработного получили 406 тыс. украинцев, сообщает Государственная служба занятости.

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В то же время в течение 12 марта - 31 июля работу нашли 222 тыс. граждан.

Количество зарегистрированных безработных постепенно уменьшается. Например, в апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае - 97 тыс., в июне - 75 тыс., в июле - 68 тыс. граждан.

Количество скрытых безработных (тех, кого отправили в неоплачиваемый отпуск или перевели на частичную занятость) в Украине составляет 3,1 млн человек, или около 17% всей рабочей силы страны. Одна из проблем оценки рынка труда - большая разница между оценкой безработицы государственными органами и исследовательскими центрами. Например, по данным Центра экономической стратегии, около 2,8 млн человек потеряли работу в связи с карантином.