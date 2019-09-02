Сколько будут стоить квартиры в Украине: неутешительный прогноз

Аренда квартир в Украине будет дорожать до конца 2019 года. Фото: narodna-pravda.ua

К концу 2019 стоимость аренды и продажи квартир в Украине будет только расти.

"Если посмотреть на цены в Европе, то становится понятно, что в Украине аренда недооценена. И очень сильно. В дальнейшем аренда будет дорожать", - говорит эксперт по вопросам недвижимости Владимир Романов, передает obozrevatel.

Такая ситуация сложилась не только в Киеве и крупных городах, но и в регионах. Из-за увеличения спроса стоимость аренды начинает расти со второй половины июля и пик приходится на вторую половину августа и сентябрь.

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"Если квартира в Белой Церкви стоит 3 тысячи гривен - она ​​уже дешевле не будет. Если где-нибудь в Новоград-Волынском Житомирской области аренда однокомнатной квартиры стоит 2 тысячи гривен - дешевле не будет. Вниз отката не будет", - отметил Романов.

Эксперт добавил, что стоимость продажи квартир тоже будет расти. Но это коснется в основном новостроек.

"Вторичный рынок сохранит стоимость, а новые дома продолжат дорожать. Поскольку есть спрос. Пик, скорее всего, будет до нового года. Первая половина декабря", - отметил он.

В июле в основном покупали одно и двухкомнатные квартиры в Дарницком и Соломенском районах столицы. Дешевле всего купили "однушку" площадью 34 м² в с Коцюбинское за $18 тыс. На ул. Львовской в ​​Святошинском районе приобрели однокомнатное жилье 22 м² за $19 тыс.