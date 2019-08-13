Назвали самую дешевую квартиру, которую продали в столице

Дороже всего в июле продали квартиру 216 м² в Голосеевском районе - $600 тыс. Фото: Depositphotos

В июле в основном покупали одно и двухкомнатные квартиры в Дарницком и Соломенском районах столицы.

Дешевле всего купили "однушку" площадью 34 м² в с Коцюбинское за $18 тыс. На ул. Львовской в ​​Святошинском районе приобрели однокомнатное жилье 22 м² за $19 тыс., сообщает АН "Благовіст".

В Голосеевском районе квартира 56 м² стоила $40 тыс. В Оболонском за $50 тыс. купили "однушку" площадью 50 м².

$51 тыс. стоила трехкомнатная квартира площадью 75 м² на ул. Верховинной в Святошинском районе. Трехкомнатное жилье площадью 87 м² в новом доме в Днепровском районе купили за $83 тыс.

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За $100 тыс. приобрели "трешку" площадью 110 м² на ул. Ярославов Вал в Шевченковском районе. $110 тыс. стоила двухкомнатная квартира на ул. Большой Васильковской площадью 63 м² в новом доме.

Дороже всего в июле продали квартиру 216 м² в Голосеевском районе - $600 тыс.

В Украине каждый третий покупатель ищет жилье стоимостью до $30 тыс. На квартиры за $50-70 тыс. приходится почти 40% спроса.