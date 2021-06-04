Сезонная работа: кто готов работать летом

На сезонных работах украинцы преимущественно надеются на 10-15 тысяч гривен зарплаты. Фото: pixabay.com

61,8% украинев не готовы переезжать в другие города ради сезонной работы. В то же время 38,2% респондентов готовы к временной трудовой миграции внутри страны.

Люди соглашаются работать летом благодаря возможности дополнительного заработка (59%), отсутствие постоянной работы (37,3%). Также 36,9% хотят получить временное жилье на время работы, 27,6% любят путешествовать, а 21,7% надеются на официальное трудоустройство, пишет Jooble.

В то же время 48,7% респондентов ответили, что не готовы переезжать ради сезонной работы. Их сдерживают семейные обстоятельства, неуверенность в честности работодателя, наличие постоянной работы. Были и те, кто не готов ехать на сезонные работы, так как работодатель не обеспечивает жильем.

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Большинство украинцев выбирают сезонную работу в гостинично-ресторанной сфере, сферах производства, аграрных работ, развлекательного сектора, строительства, перевозки людей и грузов.

Преимущественно хотят получать 10-15 тыс. грн в месяц.

37,3% украинцев утверждают, что с начала пандемии коронавируса у них уменьшилась зарплата. 53,6% ответили, что их доходы не изменились, и 3,3% - что они выросли. 53,2% респондентов отметили, что во время пандемии в режиме их работы не произошло никаких изменений. Зато 13,7% говорят, что полностью или частично перешли на дистанционную работу с полным сохранением заработной платы, свидетельствует опрос, проведенный "Центром Разумкова" с 21 по 26 мая.