С начала пандемии уменьшилась зарплата у трети украинцев - опрос

Уровень зарплаты у украинцев падает. Фото: Минфин

37,3% украинцев утверждают, что с начала пандемии коронавируса у них уменьшилась зарплата. 53,6% ответили, что их доходы не изменились, и 3,3% - что они выросли.

53,2% респондентов отметили, что во время пандемии в режиме их работы не произошло никаких изменений. Зато 13,7% говорят, что полностью или частично перешли на дистанционную работу с полным сохранением заработной платы, свидетельствует опрос, проведенный "Центром Разумкова" с 21 по 26 мая.

Еще 8,9% ответили, что ушли в неоплачиваемый отпуск, 6,9% - полностью или частично перешли на дистанционную работу с частичным сохранением зарплаты, 6,0% успели побывать в частично оплачиваемом длительном отпуске.

73,3% украинцев признались, что не хотят работать дистанционно, 14,4% - противоположного мнения.

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60% украинцев назвали нынешнюю экономическую ситуацию в стране плохой. 5% опрошенных считают ее хорошей.