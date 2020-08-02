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воскресенье, 02 августа 2020 15:12

Саакашвили считает формулу "Роттердам+" выгодной для промышленности

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Саакашвили считает формулу &quot;Роттердам+&quot; выгодной для промышленности
Фото: "Цензор.нет"

После отмены формулы ценообразования для угля "Роттердам+" цены на электроэнергию для промышленных потребителей выросли. Об этом заявил председатель исполнительного комитета Совета реформ Михеил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24".

Саакашвили отметил, что сейчас аналогичная формула "Амстердам+" работает в газовой сфере.

"Раньше был "Роттердам+", а сейчас прекрасно работает система" Амстердам+", что изменилось? Между Роттердамом и Амстердамом 60 км. Если в этом есть разница", - заявил Саакашвили.

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"Роттердам+", нам говорят, что формула работала, потом прекратила, а платим мы почему-то больше после того, как она прекратила", - добавил он.

Президент Владимир Зеленский своей подписью под Меморандумом с МВФ фактически одобрил механизм ценообразования в энергетической сфере, который все знают как формулу "Роттердам+". На это обращает внимание бывший председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк.

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