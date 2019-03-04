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понедельник, 04 марта 2019 10:50

С сегодняшнего дня украинцы будут получать субсидии наличными

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С сегодняшнего дня украинцы будут получать субсидии наличными
С 4 марта субсидии за коммунальные услуги начнут выдавать наличными Фото: allkharkov.ua

С 4 марта субсидии за коммунальные услуги начнут выдавать наличными.

Об этом рассказали в эфире "Завтрака с 1 + 1".

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"Еще в прошлом месяце Кабинет министров принял решение, что помощь на коммуналку будут выдавать живыми деньгами, а потом люди сами будут платить за газ, тепло, воду и другие услуги. Первыми деньги получат пенсионеры, им должны начислить суммы субсидий вместе с пенсиями. Все остальные украинцы денежные субсидии смогут получить в Сбербанке от 12 марта", - сообщили в студии.

Пенсионерам денежную компенсацию за субсидии будут выплачивать вместе с пенсиями. Остальные могут получить средства в Ощадбанке до конца месяца.

Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева с трибуны парламента.

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Дата
04
марта

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