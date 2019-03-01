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пятница, 01 марта 2019 11:10

Когда приходить за субсидией в Ощадбанк

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Субсидию "живыми" деньгами граждане, которые не являются пенсионерами, смогут забрать в отделениях Ощадбанка 12 марта.

Не обязательно ждать сообщения на мобильный о начислении денег. Всем субсидиантам необходимо с 12 марта прийти в Ощадбанк и забрать субсидию. Средства поступят денежным переводом "Швидка копійка", сообщили в Минсоцполитики.

Автор: Мінсоцполітики
  Средства за субсидию поступят денежным переводом "Швидка копійка" в Ощадбанке.
Средства за субсидию поступят денежным переводом "Швидка копійка" в Ощадбанке.

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Чтобы получить деньги, необходимо иметь паспорт и идентификационный код.

В марте украинцы получают коммунальные счета без отражения субсидии. Понятие "обязательный платеж" отменяют. Субсидианты будут получать всю сумму помощи "на руки". За потребленный в феврале газ, электроэнергию, воду и тепло будут рассчитываться самостоятельно.

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Дата
01
марта

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