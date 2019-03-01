Рева объяснил, как будут выдавать деньги за субсидии

Субсидианты на почту получат письмо о сумме компенсации и способе ее получения. Фото: sud.ua

Пенсионерам денежную компенсацию за субсидии будут выплачивать вместе с пенсиями. Остальные могут получить средства в Ощадбанке до конца месяца.

Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева с трибуны парламента.

"Выплата жилищных субсидий в наличной форме будет осуществляться органами Пенсионного фонда Украины лицам, которые получают пенсии - это 2 323 078 домохозяйств. Будет выплачиваться тем же способом, каким выплачиваются пенсии. Либо перечисление средств на пенсионные счета в уполномоченных банках. Либо выплата через почтовые отделения, в том числе с доставкой на дом. При этом выплата субсидий будет проводиться одновременно с выплатой пенсии пенсионеру.

Лица, которые не получают пенсии - 1 055 729 домохозяйств - смогут получить наличные средства уже после 12 марта в любом отделении Ощадбанка как денежный перевод через внутригосударственную платежную систему срочных переводов "Быстрая копейка" или на текущие счета в Ощадбанке", - сказал Рева.

Средства можно получить в любом отделении Ощадбанка с 12 марта и до конца месяца. Для этого нужно предъявить паспорт и идентификационный номер, добавил министр.

Получателям субсидий придет почтовое письмо с информацией о сумме денежной компенсации и способе выплаты для пенсионеров.

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В марте украинцы получают коммунальные счета без отражения субсидии. Понятие "обязательный платеж" отменяют. Субсидианты будут получать всю сумму помощи "на руки". За потребленный в феврале газ, электроэнергию, воду и тепло будут рассчитываться самостоятельно.