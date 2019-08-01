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четверг, 01 августа 2019 12:40

С чем связано укрепление гривны - в НБУ дали объяснения

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С чем связано укрепление гривны - в НБУ дали объяснения
НБУ опубликовал обзор за июль. Фото: Flickr

Укрепление гривни в июле обеспечивало предложение иностранной валюты.

Этого удалось достичь за счет притока иностранных портфельных инвестиций, говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за июль.

В июле регулятор снизил учетную ставку до 17%.

Доходность гривневых ОВГЗ уменьшилась. На это влияли ожидания инвесторов по снижению учетной ставки в июле, которые реализовалось в середине месяца, и формирования ожиданий относительно дальнейшего снижения ставки в будущем.

Существует значительный потенциал для снижения правительством стоимости среднесрочных заимствований. В прошлом месяце это усиливало спрос на государственные ценные бумаги, в том числе со стороны нерезидентов, и смещали его в сторону средне- и долгосрочных инструментов на фоне все еще высоких процентных ставок по этим бумагам.

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"Значительная предложение иностранной валюты, в том числе за счет притока иностранных портфельных инвестиций, обеспечивала дальнейшее укрепление гривны. Это позволило НБУ пополнять международные резервы, а не противодействуя рыночным тенденциям к укреплению обменного курса - в июле положительное сальдо операций НБУ на межбанковском валютном рынке составил $ 1,3 млрд ($2,7 млрд с начала года). Официальный обменный курс гривны к доллару США в июле по сравнению с июнем укрепился на 4,1% и достиг минимальных уровней за последние 3 года", - говорится в отчете.

Национальный банк Украины на 30 июля установил курс доллара на уровне 25,25 грн. Это на 18 коп. меньше, чем было вчера. Это самый низкий курс американской валюты с начала 2019-го.

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