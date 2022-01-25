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вторник, 25 января 2022 02:05

С 1 марта проиндексируют пенсии

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С 1 марта проиндексируют пенсии
Правительство проиндексирует пенсии. Фото: Экономическая правда

С 1 марта 2022 года в Украине будут проиндексированы пенсии на 14%

"В этом году мы проиндексируем своевременно, как делали и в предыдущие годы, с 1 марта пенсии для всех украинских пенсионеров. Индексация произойдет на 14%", – сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Gazeta.ua.

"В среднем пенсии увеличатся на 500 грн. Соответственно, почти 5 млн. 900 тыс. получающих страховые пенсии, назначенные до 2019 года, получат доплаты в среднем по 500 грн", заявил премьер.

Пенсии военных пенсионеров и ликвидаторов с инвалидностью увеличатся на сумму от 700 до 1500 грн.

Кроме того, будут увеличены минимальные пенсии для пенсионеров, не имевших страхового стажа. Также увеличатся размеры государственной помощи и будут проиндексированы доплаты к пенсиям для граждан в возрасте от 70 лет.

В 2022 году минимальную пенсию для украинцев от 70 лет поднимут до 3 000 гривен. Для этого необходимо чтобы трудовой стаж был не менее 30-35 лет.

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