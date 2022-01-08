Пенсии: в правительстве посоветовали украинцам откладывать на старость

Собственные пенсионные накопления должны стать модой, затем нормой.
Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "24 канал", сообщает правительственный портал.
"Учитывая нашу демографию, мы должны понимать, что без собственных пенсионных накоплений достойных доходов в пожилом возрасте не будет. Поэтому пенсионные накопления должны стать модой, а затем нормой. В том числе и пенсионные программы от работодателя", - сказала чиновник.
По словам Лазебной, предприятие без пенсионной программы должно быть исключением, а не правилом.
"Люди должны выбирать место работы, в том числе, сравнивая условия пенсионных программ", – заявила.
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Из более 25 тыс. предприятий в Украине лишь чуть более двух тысяч заключили пенсионные контракты в пользу своих работников с негосударственными пенсионными фондами, рассказала министр.
"Человек, когда устраивается на работу, даже не задает вопрос, есть ли пенсионная программа у работодателя. Ни на одном сайте поиска работы нет такого поля в описании вакансий", - сказала Лазебна.
В 2022 году украинцев ожидает несколько этапов повышения пенсий. Средняя пенсия к концу года составит 4533 грн.
Минимальная зарплата в Украине составляет 6500 грн, в октябре вырастет до 6700.
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