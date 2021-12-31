В Украине повысят пенсии: этапы пересчета

Украинцам повысят пенсии. Фото: Украинская правда

Украинцев ожидает несколько этапов повышения пенсий в 2022 году.

Они предполагают повышение пенсий для разных категорий граждан, начисление надбавок и доплат, сообщили в Министерстве социальной политики.

Во время январского повышения планируется перерасчет пенсионных выплат для лиц, получивших инвалидность из-за аварии на ЧАЭС. Они должны получать с 2022 года не менее, чем:

Для инвалидов первой группы – 14 600 грн

Для инвалидов второй группы – 9 500 грн

Для инвалидов третьей группы – 7 000 грн

Вводится минимальная пенсионная выплата на уровне не менее 7 800 грн каждому из нетрудоспособных родителей, супруге (супругу) защитников, погибших в зоне АТО/ООС.

Женщины, родившиеся в 1962 году, смогут получать пенсию при достижении ими нового пенсионного возраста. Выплаты будут начисляться по повышающему коэффициенту 9%.

В марте планируется индексация пенсий для всех пенсионеров по одинаковым правилам, а также меры по поддержке отдельных категорий:

Перерасчет пенсионных выплат для ликвидаторов на Чернобыльской АЭС.

Доплаты для военных пенсионеров.

Доплаты для пенсионеров старше 75 лет.

В июле запланирован перерасчет пенсий, который связан с повышением размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В октябре будет введение новой минимальной пенсионной гарантии в размере не менее 3 000 грн для граждан старше 70 лет при наличии необходимого стажа – 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

В случае, если человек имеет меньший стаж, тогда для него определение минимальной пенсии будет происходить пропорционально действующему страховому стажу при наличии 25 лет стажа для мужчин и 20 лет для женщин. Ее размер составит не менее 2500 грн.

Также планируются доплаты к пенсиям для граждан от 70 до 75 лет. Размер доплаты – 300 грн. Их получит около 1,7 млн человек.

В декабре пройдет перерасчет пенсий. Он связан с повышением размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

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В течение девяти месяцев 2021 года в Пенсионный фонд Украины поступило 411 030 обращений граждан. Это на треть больше, чем за этот период в прошлом году. Чаще люди интересуются перерасчетом пенсии, кто имеет право на надбавки и доплаты.