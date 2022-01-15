Талоны на еду — единственное удачное решение в условиях инфляции

В Германии работает благотворительное общество Tafel, которое не только бесплатно раздает продукты, но и организует лавки, где можно приобрести еду по символической цене. Фото: tafel.de

Главными экономическими новостями на прошлой неделе были инфляция и целевая помощь беднейшему населению, считают эксперты Киевской школы экономики.

Об этом дискутировали в итоговом еженедельном радиоэфире 14 января.

ИНФЛЯЦИЯ

Госстат обнародовал данные по потребительской и промышленной инфляциям. Потребительская составила 10% по итогам года. Промышленная инфляция – инфляция цен производителей – достигла 62,2%. Есть мнение экономистов, что промышленная инфляция со временем отразится и на потребительской.

Михаил ДЕМКИВ, эксперт по фондовым рынкам, финансовый аналитик компании ICU:

"На 2022 год есть три наибольших страха: а) война и распространение ее на остальную территорию Украины; б) пандемия и ее последствия; в) инфляция.

10% вроде и не много, если учитывать исторические данные за прошлые неблагоприятные годы. Промышленная инфляция также достигала в прошлом такого уровня. Но на этот раз, пожалуй, не удастся быть самым мудрым — перейти в доллар и думать, что все хорошо. Ведь инфляция на этот раз присутствует во всех странах мира в большей или меньшей степени. В Украине она прошла свой пик. В январе должна быть однозначная цифра. В США инфляция растет – 7%. Польша также обеспокоена ростом показателя. И в большинстве развитых стран инфляция своего пика еще не достигла.

Высокая инфляция в мире заставит политиков не сидеть сложа руки. Придется зарабатывать электоральные баллы, реагировать на ситуацию, учитывая два года карантинного негатива. Польша готовит существенное уменьшение налогов на продовольствие, горючее, чтобы уменьшить инфляционное давление на беднейшие слои населения.

Опасностью инфляции западные страны изрядно озабочены, в Украине — не до того".

ЦЕЛЕВАЯ ПОМОЩЬ

Советник президента Украины Олег Устенко сказал, что из-за высокого риска инфляции для сырьево-продовольственной группы товаров, в Офисе президента, который де-факто, управляет сейчас экономикой, есть идея смягчить этот рост цен для самых уязвимых слоев. Один из вариантов – адресная помощь, которую СМИ окрестили термином "талоны на еду". Адекватное ли это решение государства?

Тимофей БРИК, руководитель Центра социологии, децентрализации и регионального развития КШЭ:

"Когда растут цены, и не всегда равномерно, люди, страдающие от этого, также распределены неравномерно. Больше всего страдают самые бедные. У них меньшие запасы, более низкие зарплаты. В последние несколько лет произошел существенный перекос в том, каким образом распределены зарплаты. Пенсионеры и бюджетники стали относительно беднее средней части населения. А люди, работавшие в отраслях с большей добавленной стоимостью, — айтишники, финансисты, транспортники - стали относительно богаче. С одной стороны растет инфляция и от этого страдают все, с другой люди, у которых не абсолютные, а относительные доходы страдают еще больше. Перед ковидом в Украине было немного крайне бедных — 2-2,5%. Это те, кому не хватало для обеспечения физиологических потребностей. С началом пандемии их количество увеличилось до 4-5%. Тех, кто называет себя бедными, процентов 60, потому что люди склонны преуменьшать свои доходы. Каким может быть выход?

Первый вариант — адресная помощь беднейшим. Второй вариант – помощь всем. Третий вариант – попытаться сдерживать цены. Другие варианты — уменьшение НДС или снижение налогов на продукты питания или налоговой нагрузки на зарплату работников определенных критических отраслей.

70% жителей больших городов позитивно отнеслись к еПоддержке

Адресная помощь имеет больше перспектив. Точечно добавляем в бюджет беднейших, при этом не вмешиваемся в уровень цен, в дефицит, который может появиться при госрегулировании, и не затрагивая потенциально коррупционные схемы регулирования налогообложения.

В зоне риска оказаться за чертой бедности есть домохозяйства с одним работающим взрослым и дети, и домохозяйства с неработающим взрослым и детьми. То есть, это люди, у которых отсутствует даже социальное обеспечение, в отличие от пенсионеров или студентов.

70% жителей крупных городов положительно отнеслись к "ковидной выплате", хотели бы получить эту помощь, согласно социсследованию нашего Центра конца 2021-го. Меньше 30% респондентов — либо откровенные антивакцинаторы, либо те, кто принципиально не доверяет власти и не хочет от нее никаких выплат. Эти данные свидетельствуют о том, что получение соцпомощи не делает их получателей социальными неудачниками. В то же время приводит к поляризации общества — противопоставляются группы не доверяющих власти и тех, кто пользуется благами от государства. Воспользоваться конфликтом этих групп попытаются политики".

Владимир ВАХИТОВ, доцент и руководитель направления поведенческой экономики КШЭ:

"В 2005-06 годах проводились исследования сектора субсидий. Треть получавших субсидии не должны бы их получать. А от трети до половины тех, кто должен получать субсидии, за ними не обращаются. Из-за того, что процесс их получения был слишком забюрократизирован. С этого момента началась масштабная реформа системы социальной помощи. Уменьшилось количество документов для подачи на субсидию. Прошла разъяснительная работа среди населения, изменились сами центры соцпомощи.

Сейчас те или иные виды помощи от государства получает почти половина населения. Это либо доплата к пенсии, либо выплаты на детей, либо по инвалидности и т.д. Поэтому получение помощи в виде денег, которые можно потратить только на еду (нечто вроде е-Поддержки) вряд ли каким-то образом будет стигматизировать ее получателей. Люди с уровнем дохода ниже среднего из-за перекосов в заработных платах, из-за инфляции объективно стали беднее. Тем более что этот статус получателя помощи — временный. Его будут пересматривать или раз в год или раз в квартал.

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Другого способа вытащить людей из той ямы, в которой они оказались, кроме адресной помощи нет. Ни создание новых рабочих мест, ни улучшение налогообложения, правового поля в государстве, о чем говорится 30 лет, не удается быстро ввести. А талоны на еду можно ввести немедленно.

Важнейшей проблемой, по мнению экспертов, является не столько отношение людей к адресной помощи, сколько коммуникации о ней. Потому что у граждан очень мало информации о социальных программах и политиках государства.

Евгений ДУБОГРЫЗ, эксперт по банковскому надзору, ассоциированный эксперт CASE украина:

"Мы узнали об адресной помощи от советника президента господина Устенко. Медиа, критически настроенные к президентской команде, подхватили этот месседж и превратили в хайп о советских продуктовых талонах. Искажение и передергивание содержания идеи адресной помощи причинило ей вред с самого начала. Тысяча за вакцинацию в поддержку креативных отраслей была удачно прокоммуницирована. Удастся ли переломить ситуацию с адресной помощью сейчас и перевести ее в положительное русло и донести до людей?

В Украине планируют запустить программу "е-Субсидия" с выплатами на карту, которые можно потратить только на коммунальные услуги. Таким образом, хотят поддерживать малообеспеченных граждан. Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Ростислав Шурма.