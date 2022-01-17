"Таксистами, грузчиками, продавцами будут работы" - экономист

Вячеслав Черкашин: "Мы еще не вытеснили из себя Советский Союз. Считаем, что государство за нас все придумает и сделает". Фото: Тарас Подолян

Пенсионная система в Украине не работает. Чтобы реформировать ее, нужно перевести 12 миллионов человек на минимальную пенсию. В следующем веке останется 32 миллиона, большинство из которых будут составлять пенсионеры.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал экономист Вячеслав Черкашин.

"Мы еще не вытеснили из себя Советский Союз. Считаем, что государство за нас все придумает и сделает, – говорит он. – У нас 12 миллионов пенсионеров. Что с ними делать – неизвестно. Пенсионная реформа не двигается".

Черкашин отмечает — в последнем меморандуме Международный валютный фонд указал, что все социальные льготы следует свести в единый реестр и пытаться выйти на выплаты универсального дохода по потребностям (Украина должна выполнить условия для введения накопительной пенсии. – Gazeta.ua).

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"Мы это декларируем, чтобы урезать бюджетные расходы и чтобы не было злоупотреблений в социальных фондах. Готовы ли украинцы выходить в плоскую выплату всем нуждающимся? Сносим пенсионную систему – и 12 миллионам пенсионеров сообщаем, что со следующего месяца им будут платить по 2 тысячи. Потому что больше государство не в состоянии. Потом все компенсируем, но нужно стартонуть", – говорит он.

Институт демографии имени Птухи утверждает, что к ХХІІ веку украинцев останется 32 миллиона. Среди них 20 миллионов пенсионеров, которых будет кормить 11 миллионов работающих, отмечает Черкашин.

"Это тупик. Но никто не хочет объявить, мол все, пенсий не будет, платим минимум. Это в свое время сделали грузины – отменили пенсионную систему и платили всем по 200 лари. Сейчас у них социальное страхование бесплатно. Пенсионеры получают больше. Но это вопрос не одной президентской каденции. Долговременные стратегии у нас, к сожалению, вообще не работают".

Через 10-15 лет таксистами, грузчиками, продавцами будут работы. В сельском хозяйстве – роботы-комбайны. Ценными бумагами будет торговать искусственный интеллект. А где будет работать большинство людей? Как преодолеть проклятие роботизации? Экономист отвечает:

"Только безусловный базовый доход. Почему меня волнует украинская пенсионная система? Вот мы работаем, а мать троих детей – нет. В конце жизни, воспитав трех членов общества, она будет получать минимальную пенсию. Нет справедливости. Население стареет. Неизбежно повышение налогов для работающих", – заключает он.

Полное интервью с Вячеславом Черкашиным читайте в журнале "Країна"

С 1 октября 2022-го пенсионеры в Украине 70-75 лет получат доплаты. Будут доплачивать ежемесячно до 300 грн. Людям 75-80 лет установили минимальный размер пенсии – 2500 грн. Они получат доплату 400 грн. С 1 декабря выплаты повысят пенсионерам от 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Минимальный размер пенсии вырастет до 2600 грн. Для всех категорий пенсионеров повысят уровень минимальной пенсии с 1854 до 1934 грн.