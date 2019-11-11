Рынок земли: Всемирный банк и ЕБРР объяснили важность реформы

В Европейском банке реконструкции и развития готовы предоставить финансовую поддержку в рамках проведения земельной реформы в Украине. Фото: Антикор

Открытие украинского рынка земли поддержали Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

"Земельная реформа нужна, чтобы украинские фермеры могли покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения. Имели доступ к кредитам, возможность инвестировать и диверсифицировать источники своих доходов. Тогда владельцы земли смогут получить прибыль за свой актив", - сообщили во Всемирном банке.

Открытие рынка земли предусматривает прекращение меры по ограничению концентрации земли в одних руках. Кроме того, малые фермеры получат финансовую помощь.

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В Европейском банке реконструкции и развития готовы предоставить финансовую поддержку в рамках проведения земельной реформы в Украине.

"Украинцы заслуживают прозрачного и справедливого рынка сельскохозяйственных земель и защиты от коррупции и злоупотреблений", - написал в Facebook директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Если в Украине откроют рынок земли, 1 га, по предварительным прогнозам, будет стоить около $2 тыс. По словам советника премьер-министра по экономическим вопросам и земельной реформы Алексея Мушака, в зависимости от области - например, в Херсоне и Волыни цена будет меньше . В Полтаве, Черкассах, Виннице будет стоить дороже. Там лучше земля и большая конкуренция.