Рынок электроэнергии: когда заработает и что изменится для населения

Рынок электроэнергии должен заработать с 1 июля. Фото: Економічна правда

С 1 июля в Украине заработает рынок электроэнергии в соответствии со всеми международными стандартами. Потребители самостоятельно будут выбирать, у кого покупать ресурс.

"Закон о рынке электроэнергии был наработан вместе с международными партнерами. Он принят парламентом. Сейчас во исполнение закона Минэнерго нарабатывает нормативную базу для его внедрения", - пояснил премьер-министр Владимир Гройсман, передает Інтерфакс.

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Он заверил, что нововведения не приведут к повышению цен на электроэнергию.

1 мая 2019-го вступает в силу закон о жилищно-коммунальных услугах. Теперь за несвоевременную оплату коммунальных услуг украинцам будут начислять пеню в размере 0,01% от суммы долга за каждый день и не более 100% долга в целом. То есть за долг в 1000 грн ежесуточно будут добавляться 10 коп. штрафа. Его будут начислять с первого рабочего дня после крайнего срока оплаты услуг.