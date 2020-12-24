Рожкова готова последовать примеру Витренко и получить от НБУ деньги через суд - журналист

 
Ексклюзивы
1/5
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 414
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 16578
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 819
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 396
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2574
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2187
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 567
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1980
Фото
Все фото
7
5
14
3
7
&quot;Должность доярки помогла получить гражданство&quot; - украинка о жизни в Финляндии
"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
&quot;Елки можно взять напрокат&quot; - украинцы о Новом годе в Польше
"Елки можно взять напрокат" - украинцы о Новом годе в Польше
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
&quot;Изучили рынок и нашли свою нишу&quot; - украинцы об открытии бизнеса в Польше
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 16578
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 270
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1305
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1953
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 918
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 декабря 2020
Просмотров: 153
Камера схову
У нашому роду було немало людей легких і веселих. Були й другі, серйозні. Вони казали про перших: "І як ото воно так примудряється — що б не ...
четверг, 24 декабря 2020 21:49

Рожкова готова последовать примеру Витренко и получить от НБУ деньги через суд - журналист

  Комментировать
Рожкова готова последовать примеру Витренко и получить от НБУ деньги через суд - журналист
Фото: "Європейська правда"

Заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, которая судится с НБУ за отмену выговора, который еще несколько месяцев назад получила от работодателя, на самом деле может потребовать выплатить ей многомилионную премию. Об этом в своем блоге на "Цензор.Нет" пишет журналист Сергей Лямец, сообщают "Українські новини".

По его мнению, моральных оснований судиться с НБУ вообще и Советом НБУ в частности у Рожковой нет никаких. Журналист отметил, что она, по одной версии, может "страховаться" от возможного увольнения, поскольку после следующего выговора будет уволена.

"Но есть и другая версия. Она гласит, что возможная "личная страховка" - это отнюдь не главная причина начала боевых действий. Источники, близкие к Нацбанку, намекнули: иск чиновницы может преследовать более "высокую" цель: сорвать приезд миссии МВФ в Украину под предлогом кадровых межусобиц в центробанке. По факту, может повториться сценарий, разыгранный вокруг увольнения экс-главы НБУ Якова Смолия. Его вроде добровольная отставка была трактована как посягательство на независимость НБУ и де-факто сорвала размещение украинских евробондов. Теперь ставки еще более высоки. Вопрос стоит ребром: кто будет контролировать денежное обращение страны?" - отмечает журналист.

По его словам, косвенным подтверждением этой гипотезы может быть дата подачи иска, поскольку Рожкова подала его не сразу после вынесения взыскания, а много дней спустя - во время приезда очередной миссии Фонда.

"И неважно, что срыв миссии навредит также президенту, премьеру и всем, кто в последние месяцы пытался договориться о выделении денег для Украины. Если эта версия верна, то выглядит она как неуместный фарс. Для полноты впечатления не хватает еще, чтобы Рожкова произнесла фразу: "МВФ – это я... в кресле зампреда", а то и председателя правления НБУ. Но предположим, что все это не так. Что никто и не собирался срывать миссию МВФ. Скажете, тогда все нормально? Я считаю, что нет", - пишет Лямец.

Журналист отметил, что новый глава Набцанка Кирилл Шевченко, в отличие от своего предшественника Якова Смолия, будет действовать намного решительнее, поскольку от НБУ ждут конкретных реформ, а не продолжение роли пассивного участника. И в связи с этим, он может избавиться от Рожковой, как от "подрывного элемента", который дискредитирует работу команды, выполняющего свои, а не командные решения.

"Когда Рада Нацбанка вынесла Рожковой выговор, она решила обжаловать это в суде. По слухам, она требует возвращения социально-административного пакета, иначе отношения с международными институтами будут разорваны. Если эта мания величия будет прогрессировать, то действительно, на следующем этапе придется опасаться от него иска к НБУ за выплату многомиллионной премии, как иронизируют коллеги из "Обозревателя", "за доведения банка "Платинум" до банкротства. Качать государства в своих собственных интересах – уже стало трендовой штукой в среде чиновников "порошенковского призыва". Может Петру Алексеевичу наконец-то образумить своих бывших соратников?... Считаю, что примеру Рожковой должны последовать все министры и замминистры. Особенно если они что-то успешно развалили. Особенно если остались в стороне, когда нужно было действовать. Ведь если можно Витренко (экс-топ чиновник "Нафтогаза", подавший иск на 94 млн грн. - ред.) и Рожковой, наверняка можно и всем остальным", - иронизирует журналист.

Ссылаясь на собственные источники, он отметил, что перспективы иска Рожковой к Совету НБУ "самые оптимистические".

"Ее иск попал на рассмотрение к судье Любови Бортащук. По данным открытых источников, она вполне современный человек, который хорошо понимает, насколько сложно работать в государственной власти в наши дни. Очень интересно, что будет дальше", - добавил Лямец.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рожкова готова последовать примеру Витренко и получить от НБУ деньги через суд - журналист». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

Первые образовательные реформы: ввели восьмилетнее образование в школах

На съезде советов в Харькове говорили о противостоянии с Киевом

Начался ввод войск в Афганистан

Премьер получил всю полноту власти

Языковед провел в лагерях 31 год

Проходит 83 года со дня рождения Вячеслава Черновола

Ветераны создали организацию для расправы с неугодными

Самое читаемое
Астролог назвала знаки, которых сделает счастливыми 2021 год
Астролог назвала знаки, которых сделает счастливыми 2021 год
 Просмотров: 22277
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
 Просмотров: 11709
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
 Просмотров: 11115
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
9
 Просмотров: 9459
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
8
 1 Просмотров: 8307
Экономика
"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
7
 Просмотров: 667
Кем устроиться на работу во время новогодних праздников: топ-5 вакансий
Кем устроиться на работу во время новогодних праздников: топ-5 вакансий Просмотров: 99
Почему вето Трампа не повлияет на военную помощь Украине
Почему вето Трампа не повлияет на военную помощь Украине Просмотров: 207
Дело о налогах бьет по репутации "АрселорМиттал" - эксперт
Дело о налогах бьет по репутации "АрселорМиттал" - эксперт Просмотров: 108
Госбюджет еще будут пересматривать - Разумков
Госбюджет еще будут пересматривать - Разумков Просмотров: 135
Больше всего комментируют
16
Зеленский снова выиграл бы выборы - опрос
3
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
2
Манипуляция опросом Деминициатив: Офис президента исправил новость, противоречий не видит
1
Похороны Кернеса: военнослужащие отказались от участия в траурной процессии
1
Фонд Порошенко с волонтерами передают в больницы 50 кислородных концентраторов
Голосов: 25806
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть