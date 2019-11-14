Рост экономики замедлился

Во втором квартале по отношению к аналогичному периоду прошлого года ВВП вырос на 4,6%. Фото: Finbalance

В третьем квартале рост ВВП сократился до 4,2%.

Так, в третьем квартале 2019-го по отношению к аналогичному периоду прошлого года ВВП вырос на 4,2%. По отношению ко второму кварталу 2019-го - на 0,7%, отчитались в Госстате.

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Во втором квартале по отношению к аналогичному периоду прошлого года ВВП вырос на 4,6%.

По словам премьера Алексея Гончарука, экономика Украины через несколько лет имеет перспективу вырасти на 40%. Этого удастся достичь благодаря инвестициям.

В 2020-м МВФ прогнозирует рост экономики Украины на уровне 3%. В 2021 году рост ВВП составит 3,1%.