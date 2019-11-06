Курс валют, инфляция и ВВП: чего ожидать Украине следующие 3 года

К концу 2019-го МВФ ожидает 26,75 грн/долл. На 6 ноября курс составляет 24,71 грн/долл. Фото: ua.korrespondent.net

В 2021-м ВВП Украины вырастет на 3,1%. Инфляция составит 5,3%, свидетельствует обновленный прогноз Международного валютного фонда.

К концу 2019-го ВВП покажет рост на 3%. Ранее Фонд прогнозировал только 2,7%. Прогноз на 2020 год не изменился - 3% роста ВВП, пишет ubr.ua.

В этом году увидим инфляцию на уровне 8,7%. В апрельском прогнозе МВФ говорил о 8%.

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На 2020 год ожидания не изменились - инфляция 5,9%.

Также Фонд улучшил прогноз курса гривны. К концу 2019-го ожидает 26,75 грн/долл., В 2020 - 27,72 грн/долл., 2021-го - 28,70 грн/долл. В 2022 году курс валют составит 29,67 грн/долл., 2023-го - 30,64 грн/долл., 2024-го - 31,61 грн/долл.

Рост цен на электроэнергию для промышленности после запуска нового рынка повлиял на ускорение инфляции, говорится в инфляционной отчете Нацбанка за октябрь.