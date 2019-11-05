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вторник, 05 ноября 2019 16:31

Нацбанк отнес рост цен на электроэнергию к увеличивающим инфляцию факторам

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Нацбанк отнес рост цен на электроэнергию к увеличивающим инфляцию факторам
После запуска нового оптового рынка с 1 июля цены на электроэнергию для промышленности стремительно росли

Рост цен на электроэнергию для промышленности после запуска нового рынка повлиял на ускорение инфляции.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) за октябрь, передает БизнесЦензор.

Согласно документу, после запуска нового оптового рынка с 1 июля цены на электроэнергию для промышленности в течение третьего квартала стремительно росли, ускорившись в сентябре до 8,4% в годовом выражении.

"По оценкам НБУ, кумулятивный вклад в годовую потребительскую инфляцию от внедрения нового рынка электроэнергии для промышленных потребителей составит 0,2-0,3 процентного пункта в первый год его работы", – сказано в документе.

Нацбанк отмечает, что, несмотря на то, что тарифы для населения не изменились, подорожание электроэнергии для промышленности повлияло на рост потребительских цен через вторичные эффекты – увеличение себестоимости продукции.

Как сообщалось, ранее глава правлении "Укрзализныци" Евгений Кравцов в интервью БизнесЦензор заявил, что повышение цен на электроэнергию, которое произошло после запуска оптового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, приведет к повышению тарифов "Укрзализныци" на перевозку грузов и пассажиров в 2020 году.

Напомним, 1 июля 2019 года согласно закону "О рынке электроэнергии", принятому в апреле 2017 года, в Украине запущен новый оптовый рынок электроэнергии.

Он предусматривает переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, рынок "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточный рынок (ВСР, на нем закупается электроэнергия на ближайшие часы), балансирующий рынок (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок вспомогательных услуг.

Как сообщалось, с запуском рынка электроэнергия для промышленных потребителей подорожала в среднем на 25%.

БизнесЦензор
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