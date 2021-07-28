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среда, 28 июля 2021 13:59

Результаты опроса UNIC 2020 года: восприятие этических стандартов и политик добродетели бизнеса (PR)

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  В Carlsberg Ukraine действует программа "Живем за нашим компасом"
В Carlsberg Ukraine действует программа "Живем за нашим компасом"

27 июля 2021 Евгений Шевченко, генеральный директор Carlsberg Ukraine, принял участие в презентации результатов опроса от Всеукраинской Сети Добродетели и Комплаенс. Организация с 2018 года проводит опросы украинцев про их восприятие этических стандартов компаний, а также влияние такого восприятия на выбор продукции на рынке.

Целью опроса в 2020 году было также исследовать изменения по осведомленности представителей общественности по вопросам добродетели бизнеса и позитивных трансформаций по предотвращению коррупции в частном секторе за последние 3 года. Результаты опроса показали, что для более 63% людей важно наличие политики добродетели внутри компаний. Это является одним из факторов, влияющим на выбор компании и ее продукта.

В Carlsberg Ukraine действует программа "Живем за нашим компасом", которая является частью глобальной стратегии SAIL'22. Она определяет общие правила этического поведения, касающиеся всех сотрудников и партнеров. Программа состоит из трех ключевых элементов: Кодекса этики и поведения с основными правилами, как относиться к коллегам, клиентам, местным общинам, поставщикам и другим партнерам; анонимной системы Speak up, по которой можно сообщать о любых подозрениях в совершении неправомерных действий; Политик и Инструкций, касающихся ведущих сфер деятельности компании (трудовые права и права человека, ответственные поставки, борьба со взяточничеством и коррупцией, а также качество и безопасность продукции).

"Компания Carlsberg Ukraine гордится тем, что является примером этического бизнеса. Мы ожидаем от наших поставщиков и партнеров готовности придерживаться стандартов компании. Добродетельное ведения бизнеса - одно из основных конкурентных преимуществ. Прежде всего это влияет на устойчивость бизнеса, снижение рисков финансовых потерь и позволяет вести понятные и прозрачные бизнес-процессы. Чем больше компаний мы привлечем к сообществу добродетелей бизнеса, тем быстрее страна преодолеет коррупцию. Это единственный путь к увеличению инвестиций и развития экономики", - комментирует Евгений Шевченко, генеральный директор Carlsberg Ukraine.

Carlsberg Ukraine стремится внести позитивный вклад в общество и окружающую среду путем разработки и внедрения практических правил этического ведения бизнеса, с помощью которых обеспечивается финансовый успех компании и одновременно гарантируется ответственное выполнение бизнес-стратегии и коммерческой деятельности.

Carlsberg Ukraine является частью Carlsberg Group, одной из ведущих пивоваренных групп в мире с крупным портфелем брендов пива и других напитков. В состав Carlsberg Ukraine входят заводы в Запорожье, Киеве и Львове. В портфель Carlsberg в Украине входят пиво, алкогольные и безалкогольные напитки таких торговых марок, как "Львівське", Robert Doms, Baltika, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, "Арсенал", "Квас Тарас", Somersby, Guinness, Seth & Riley's Garage, Warsteiner, Grimbergen и другие. Более детально можно ознакомиться на сайте https://carlsbergukraine.com/

 

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