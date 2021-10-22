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пятница, 22 октября 2021 17:34

Рейтинг лучших юрдепартаментов Украины возглавил Метинвест

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Рейтинг лучших юрдепартаментов Украины возглавил Метинвест
Юридический департамент компании "Метинвест" возглавил ТОП-50 лучших в Украине

По результатам рейтинга Best Legal Departments 2021, победителем года стал юридический департамент компании "Метинвест Холдинг", который назван лучшим в Украине, а его руководительницу Светлану Романову признано лучшим руководителем юридического департамента.

В ТОП 3 лучших вошли юридические департаменты FOZZY GROUP и Ощадбанка, которые заняли второе и третье места соответственно.

Светлана Романова, директор по правовому обеспечению ООО "Метинвест Холдинг", отметила, что этот успех это не цель, а лишь пит-стоп, заправка, короткий момент вдохновения на длинном и сложном пути к большой и значимой цели.

"Успех - не конец пути, а лишь очередной указатель, который подтверждает правильность выбранного тобой курса. Идя любым путем в жизни, следует всегда помнить, куда ты хочешь прийти и кем ты хочешь стать. Нужно не решать проблемы, а выявлять их впереди, смотреть не под ноги, а вперед, в будущее. Вместе с тем надо иметь в себе силы постоянно меняться, адаптироваться и реагировать на все изменения, которые случаются тебе дорогой. Конечно, это сложно, но только так можно достичь своей цели, своей мечты...", - отметила победительница.

Наградами рейтинга Best Legal Departments 2021, который ежегодно публикует газета "Юридическая практика", отмечаются ведущие юридические службы и юрисконсульты Украины. Достижения inhouse-юристов отмечены в 27 номинациях Best Legal Departments 2021.

УНН
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