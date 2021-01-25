Рассказали, как украинцам могут возместить переплату за коммуналку

Январские потери за коммуналку компенсируют субсидиями.Фото: pexels.com

Украинцам могут компенсировать январские потери за коммуналку субсидиями.

Председатель парламента Дмитрий Разумков поручил Кабмину разработать изменения, позволяющие субсидиями компенсировать потери, которые люди получили за январь месяц, сообщает телеканал "112 Украина".

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"Все согласились с тем, чтобы обратиться в Кабинет Министров, в максимально сжатые сроки наработать изменения, позволяющие компенсировать субсидиями все те потери, которые люди получили за январь месяц. До этого мы как Верховная Рада готовы присоединиться и через постановления, и через изменения в государственного бюджета Украины ", - подчеркнул Дмитрий Разумков.

Ранее сообщалось, Верховная Рада заслушает отчет премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о тарифном кризисе, что образовался в Украине из-за решения правительства о повышении тарифов.

Министр социальной политики Марина Лазебная заявляет, что ведомство просит Министерство финансов увеличить на 10 млрд финансирования программы предоставления субсидий.