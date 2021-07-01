Рада приблизилась к ликвидации ГАСИ

Депутаты проголосовали за законопроект, меняющий правила строительства. Фото: pexels.com

Верховная Рада приблизилась к ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции.

309 парламентариев проголосовали за соответствующий законопроект, сообщает "РБК-Украина".

Закон предусматривает внесение проектной документации на строительство и сведений о ней в Реестр строительной деятельности Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Прописывает автоматическую проверку проектной документации на строительство и сведений о ней на их полноту, соответствие формату, логичность и достоверность программными средствами Единой электронной системы в сфере строительства.

Дополнительно будут проверять соответствие намерений застройки целевому назначению земельного участка, наличие у объекта статуса достопримечательности или объекта культурного наследия.

Экспертные организации будут подлежать обязательной регистрации и страхованию гражданско-правовой ответственности.

Принимать в эксплуатацию здания будут через внесение об этом записи в Реестр строительной деятельности. Это будет происходить автоматически программными средствами электронной системы или государственным регистратором.

Отменили разрешения для получения права на строительство и принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Госрегистрацией в сфере градостроительной деятельности смогут заниматься нотариусы, должностные лица, на которых возложили полномочия госрегистратора прав на недвижимое имущество, должностные лица Госинспекции архитектуры и градостроительства - по объектам, на которые распространяется действие закона "О государственной тайне", а также по регистрационных действиях, на которые принято решение по результатам административного обжалования.

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Функции по государственному градостроительному надзору будет выполнять Минрегионстрой.

Бывшему председателю Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Алексею Кудрявцеву сообщили о подозрении и объявили в розыск. Сообщено о подозрении бывшему председателю Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины по факту совершения пособничества в подделке официального документа и использовании при назначении на должность.