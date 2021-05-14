Пустили с молотка государственный спиртзавод

Спиртзавод в Раве-Русской продали на аукционе. Фото: Укрспирт

Имущество Рава-Русского спиртзавода продали за 31,7 млн грн.

На открытых торгах соревновались два участника. Они увеличили цену со стартовых 27,7 млн грн до 31,7 млн грн, сообщила пресс-служба Фонда госимущества.

"Актив расположен в городе Рава-Русская Жовкивского района Львовской области и состоит из зданий, сооружений и необходимого оборудования для изготовления спирта", - говорится в сообщении.

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Приватизация производства состоялась в рамках демонополизации спиртовой отрасли. На приватизацию государство выставит 41 производство Укрспирта и еще 37 объектов, объединенных в концерн Укрспирт.

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