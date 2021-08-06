"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал

Фото: Фото предоставлено Михаилом Железняком

Киевлянин Михаил Железняк заказал в интернет-магазине Gentlemen's_shop ua кроссовки. Товар оказался не таким как на фото. Магазин отказался возвращать предоплату. К тому же клиенту нагрубили в личных сообщениях.

"Накануне купил в магазине Adidas оригинальные кроссовки. Хотел приобрести еще одну пару в другом цвете. Но их не оказалось. Похожую модель нашел в интернет-магазине Gentlemen's_shop ua. Уточнил о материале, действительно ли обувь имеет подошву TRAXION. В магазине это подтвердили", - рассказывает киевлянин.

Кожаные кроссовки стоили 1250 грн. Михаил оплатил 200 грн минимальной подписки, как требовал магазин. Мол, модель очень популярна, ее быстро раскупают. Также покупателя заверили, что обувь оригинальная.

Когда киевлянин пришел забирать товар в отделение Новой почты, был поражен - обувь некачественное, подошва совсем другая.

"Получил фуфло под видом кроссовок Adidas", - прокомментировал он. Покупку отправил назад. Сообщил об этом магазин и попросил вернуть предоплату. Зато получил в ответ грубость.

"Предлагаю вам тихонько закрыть еб ... чек и наконец перестать морочить голову. Вы получили товар тот который увидели. Это брендовая модель, для тупых которые не различают бренд", - написали работники интернет-магазина.

Gazeta.ua обратилась за комментарием в интернет-магазин, на соответствие товара и поведения работников. Пока ответа не получили.

Права граждан при покупке товара через интернет-магазины регулируются ст. 13 закона "О защите прав потребителей", сообщает Госпродпотребслужба.

Перед покупкой советуют обратить внимание на наличие на сайте продавца следующей информации:

- кто продает, его местонахождение, порядок принятия претензий;

- основные характеристики продукции;

- цена, включая плату за доставку и условия оплаты;

- гарантийные обязательства;

- другие условия поставки;

- порядок расторжения договора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Торговали удобрением и дизтопливом: мошенники выманили более 17 млн ​​грн

"Как показывает практика, покупая товар через интернет-магазин, потребитель во многих случаях не может реализовать свои права, предусмотренные законом. В первую очередь потому что невозможно установить наименование продавца и его местонахождение. В большинстве случаев продавцы не являются владельцами интернет-магазинов. И даже больше - через один интернет-магазин могут реализовывать товар несколько десятков продавцов ", - отмечают в Госпродпотребслужбе.

Кроме адреса электронной почты и номера телефона, другая информация на сайте интернет-магазина часто не указывается.

"Это фактически делает потребителя бесправным. Он не имеет возможности непосредственно ознакомиться с товаром, ориентируется только на фото, текстовое или словесное описание. Пользуясь таким положением, недобросовестные продавцы могут реализовывать некачественный, фальсифицированный или контрабандный товар", - добавили в Госпродпотребслужбе.

За семь месяцев 2021 в территориальные органы Госпродпотребслужбы поступило почти 14 тыс. предложений, обращений, жалоб и заявлений от потребителей. Вернули 6,8 млн грн за некачественные товары и услуги.

Наказать интернет-магазин будет трудно, рассказал Gazeta.ua Владимир Бибик, адвокат Национальной ассоциации адвокатов Украины.

"Это, фактически, предоставление недостоверной информации интернет-магазином. Но практически невозможно привлечь к какой-то ответственности того, кого никто не знает. Кто является владельцем магазина? На кого зарегистрирован доменный адрес? Обычно в интернет-магазине работают частные предприниматели, которые выставляют свой товар. И когда он приходит заказчику, там есть отметки частного предприятия. По ним можно непосредственно предъявить претензии относительно ненадлежащего качества товара продавцу, физлицу-предпринимателю или юридическому лицу. С другой стороны, все должно быть документально зафиксировано. Тогда можно обращаться в службу защиты потребителей, предъявлять претензии. Интернет переписки недостаточно", - говорит адвокат.

По его словам, интернет-магазины часто чрезмерно обрабатывают фотографии товара в специальных программах. Особенно это касается продукции из Китая.

"Люди обращаются к интернет-магазинам, там цена ниже. Но защитить права потребителя в этом случае гораздо сложнее. Проще, когда ты идешь в стационарный магазин, покупаешь товар. Тебе там проставляют все отметки, дадут гарантию, чек. Можно в течение двух недель обратиться по обмену товара. Хотя есть категории, которые не подлежат замене и возврату - косметические и аптечные товары, например", - отметил Владимир Бибик.

Покупка в интернет-магазине - это всегда риск, предупреждает адвокат.

"Касательно брендовых вещей надо уточнять: как завезенны в Украину, наличие сертификатов качества - международные и украинские. Потребителю должны эту информацию предоставить", - подытожил он.

В Днепре разоблачили 34-летнего мужчину, который торговал несуществующими мебелью. Подозреваемый создал и администрировал сайт, где принимал заказы на изготовление мебели при условии подписки. Однако получив деньги от клиентов - исчезал. Таким образом он обманул не менее 50 человек на 500 тыс. грн, сообщили в департаменте киберполиции Нацполиции.