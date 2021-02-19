Мошенник обманул людей на полмиллиона: что предлагал

В Днепре разоблачили 34-летнего мужчину, который торговал несуществующими мебелью. Обманул не менее 50 человек на полмиллиона грн. Фото: npu.gov.ua

В Днепре разоблачили 34-летнего мужчину, торговавшего несуществующей мебелью.

Подозреваемый создал и администрировал сайт, где принимал заказы на изготовление мебели при условии предоплаты. Однако получив деньги от клиентов - исчезал. Таким образом он обманул не менее 50 человек на полмиллиона грн, сообщили в департаменте киберполиции Нацполиции.

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"Мужчина создал собственный вебсайт, где предлагал изготовление мебели на заказ, а также продажу готовой мебели. Главным условием покупки была полная или частичная предоплата. Для рекламы своих услуг фигурант наполнил сайт фотографиями работ, выполненных другими компаниями. После получения денег от клиентов злоумышленник не выполнял взятых на себя обязательств, а в дальнейшем - менял номера телефонов", - рассказали в полиции.

Во время обысков у подозреваемого изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты и банковские карточки.

За мошенничество мужчину могут посадить на 8 лет.

В Харькове полиция разоблачила группу мошенников, которая обманула более 150 человек. Аферисты продавали несуществующие детскую мебель через Instagram. Доверчивые пользователи переводили на банковские карточки предоплату в размере 50% от стоимости мебели. В течение двух месяцев ждали выполнения заказа. По истечении этого срока администратор магазина затягивал момент обращения обманутых граждан в правоохранительные органы. Задержки объясняли производственными проблемами. Незаконным образом мошенники получили более 600 тыс. грн.