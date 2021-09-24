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пятница, 24 сентября 2021 19:30

Правительство заставляет местные власти устанавливать тарифы на тепло, но полномочий не предоставляет - Атрошенко

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Мэр Чернигова Владислав Атрошенко обратился к министру развития общин и территорий об отсутствии полномочий местной власти устанавливать тарифы, хотя правительство возлагает на нее такие обязательства. Об этом сообщает официальный сайт Черниговского городского совета.

В письме приведен перечень действующих законодательных норм, противоречия в которых не позволяют сегодня установить тарифы на тепловую энергию органам местного самоуправления, хотя эти полномочия недавно им переданы.

"По состоянию на 16 сентября, за месяц до начала отопительного сезона, центральными органами исполнительной власти не решен вопрос по формированию нормативно-правовой базы, необходимой для осуществления органами местного самоуправления полномочий по регулированию тарифов на тепловую энергию в условиях измененного законодательства. Один из основных вопросов - несоответствие действующей редакции Порядка формирования тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, услуги по снабжению тепловой энергии и поставки горячей воды", - говорится в письме.


Напомним, ранее Атрошенко заявил, что его политическая партия "Родной дом" пойдет на парламентские выборы на платформе "УДАР Виталия Кличко".

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