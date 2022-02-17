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четверг, 17 февраля 2022 14:59

Правительство планирует вмешаться на рынок топлива, чтобы остановить рекордный рост цен

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Правительство планирует вмешаться на рынок топлива, чтобы остановить рекордный рост цен
АЗС продолжают поднимать цены. Фото:autoua.net

Минэкономики объявило о планах вмешаться в работу рынка горючего для укрощения цен.

Об этом сообщает Лига.

"Мы видим, что цены на нефть растут высокими темпами, а за ними растет цена на бензин и дизель в Украине. Поэтому мы разрабатываем комплексный план, чтобы стабилизировать ситуацию", – рассказала министр экономики Юлия Свириденко.

По информации Лиги, Минэкономики предложило снизить стоимость бензинов и дизеля двумя способами – снизить НДС с 20% до 7% и сократить торговую надбавку для АЗС на бензин (с 5 грн до 4,5 грн) и дизель (с 7 грн до 5%). грн).

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По данным Консалтинговой группы А-95, стоимость нефтепродуктов на АЗС 16 февраля достигла нового рекорда – около 34 грн. в среднем за литр. АЗС продолжают поднимать цены 46-й день подряд.

Основные причины – резкое подорожание нефти, рост цен на бензин и дизель. Плюс новости о возможном вторжении России и угрозах президента Беларуси оставить Украину без белорусского горючего.

Как сообщала Gazeta.ua, горючее на автозаправочных станциях продолжает быстро дорожать.

На некоторых АЗС на 1 грн в сутки.

С начала года бензины и дизель подорожали на 14-15%, автомобильный газ – наоборот, упал в цене на 2%. Средняя стоимость горючего на 16 февраля колебалась от 34 до 34,5 грн. за литр.

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Дата
17
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