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среда, 09 февраля 2022 18:23

Цены на горючее продолжают расти. На некоторых АЗС на 1 грн в сутки

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Цены на горючее продолжают расти. На некоторых АЗС на 1 грн в сутки
Со вчерашнего дня средняя цена на горючее выросла на 41 копейку. Фото: kapital.kz

Горючее на автозаправочных станциях продолжает быстро дорожать. Только со вчерашнего дня средняя цена выросла на 41 копейку.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы "А-95".

В среднем горючее марки А-92 подорожало на 41 копейку до 33,2 грн/л. На А-95 она также выросла на 41 копейку до 34,12 грн/л.

Выросло в цене и дизтопливо на 41 копейку до 33,4 грн/л.

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Сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнефть" и другие) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.

На станциях AMIC бензины подорожали на 55 коп/л, а в сети "БРСМ-Нефть" – на 27 коп/л, ГП – на 26 коп/л. В сети Marshal на 50 коп/л выросли цены на все виды топлива.

Сети Фактор, Motto, Укргаздобыча повысили цены в пределах 20-50 коп/л.

Нужно срочно создать запас дизеля на 45 дней. А резерв горючего в Госрезерве должен быть такого объема, чтобы компенсировать возможные дефициты горючего минимум 2 месяца. Также нужно немедленно диверсифицировать импорт топлива, провести закупки дополнительных объемов у западных государств.

В кратчайшие сроки нужно возобновить работу украинских нефтеперерабатывающих заводов – Одесского, Дрогобычского и Надворнянского НПЗ, которые сейчас находятся в собственности государства и не работают. Об этом заявил руководитель исполкома партии "Удар" Артур Палатный.

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Дата
09
февраля

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