"УДАР Виталия Кличко" требует диверсифицировать импорт топлива - Палатный

Руководитель исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный: "Нужно срочно создать запас дизеля на 45 дней"

Власти должны немедленно принять меры, чтобы ликвидировать дефицит дизельного топлива и не допустить новой волны энергетического кризиса. Перечень необходимых мер содержится в экономическом плане действий "УДАРа Виталия Кличко".

Об этом заявил руководитель исполкома партии Артур Палатный на своей странице в Facebook.

"Из-за зависимости от России и Беларуси и отсутствия диверсификации поставок дизтоплива под угрозой – не только начало весенних полевых работ и железнодорожные перевозки, но и обороноспособность Украины. Власть должна немедленно принять меры, чтобы ликвидировать дефицит стратегически важного топлива и не допустить очередной волны энергетического кризиса", - заявил Палатный.

Он напомнил, что дизельное топливо используют в большом количестве Вооруженные Силы Украины, "Укрзализныця", сельхозпроизводители и другие отрасли.

"Во время обострения ситуации на границах с Россией бесперебойные поставки горючего для ВСУ – вопрос национальной безопасности. Поэтому, без преувеличения, это стратегически важный продукт для Украины. И одна из очень уязвимых болевых точек для Украины", - отметил Палатный.

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Он подчеркнул, что "УДАР Виталия Кличко" разработал экономический план действий "Защита. Безопасность. Развитие", в котором сформулировал первоочередные шаги.

"Нужно срочно создать запас дизеля на 45 дней. А резерв горючего в Госрезерве должен быть такого объема, чтобы компенсировать возможные дефициты горючего минимум 2 месяца. Также нужно немедленно диверсифицировать импорт топлива, провести закупки дополнительных объемов у западных государств. В кратчайшие сроки нужно возобновить работу украинских нефтеперерабатывающих заводов – Одесского, Дрогобычского и Надворнянского НПЗ, которые сейчас находятся в собственности государства и не работают", - подчеркнул Палатный.