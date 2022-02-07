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понедельник, 07 февраля 2022 18:10

Трейдеры ожидают снижения поставок белорусского горючего в марте - эксперт

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Трейдеры ожидают снижения поставок белорусского горючего в марте - эксперт
Фото: reuters.com

В марте Украина рискует столкнуться со значительным дефицитом топлива. Может произойти форс-мажор.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

"Уже от двух крупных трейдеров слышал, что в марте может произойти плановый форс-мажор. Когда, скорее всего, Беларусь будет вынуждена снизить поставки в Украину под предлогом дефицита нефти, аварии на нефтепроводе, сбоях в технологии и т.д. И это будет не лайтовое прекращение поставок из Литвы, а реальная проблема, когда день год кормит", - написал Куюн.

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Напомним, власти Беларуси с 7 февраля ввели запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений из Литвы, которая является одним из крупных поставщиков топлива в Украину (около 10% рынка). В А-95 прогнозируют, что основная рыночная доля литовских нефтепродуктов перейдет белорусским НПЗ.

В то же время в польской компании Orlen (владелец литовского НПЗ), заявили, что налаживают поставки горючего группы в Украину через Польшу. Впрочем, такое изменение логистики существенно повышает стоимость литовского горючего.

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