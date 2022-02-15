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вторник, 15 февраля 2022 18:56

Литовское топливо больше не поступает в Украину - невыгодно

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Литовское топливо больше не поступает в Украину - невыгодно
Литва является одним из крупнейших поставщиков топлива в Украине. Фото: pixabay.com

Литовский завод Orlen Lietuva остановил поставки горючего в Украину из-за запрета на транзит литовских удобрений и нефтепродуктов властями Беларуси.

Прессаташе компании Кристина Гендвиле сообщила, что возможность поставки топлива на украинский рынок через Польшу все еще изучается, сообщает Интерфакс-Украина.

"Ведутся переговоры с клиентами в Украине. Возникает множество условий, два дополнительных терминала, таможня. Идет согласование, клиентам тоже должно быть удобно, не только нам. Раньше, когда мы сможем говорить об изменениях - март", - рассказала представитель Orlen Lietuva.

Кроме Польши, обсуждался и новый маршрут через Латвию, но это направление не выглядит особенно привлекательным.

Поставки продукции в Украину приостановил также завод Lifosa, входящий в российскую группу "ЕвроХим", ежегодно экспортировавший на украинский рынок около 150 тыс. тонн удобрений.

"Ситуация с 7 февраля не изменилась – транзит через Беларусь не осуществляется, а как он мог бы осуществляться – мы еще обсуждаем", – сообщил глава Lifosa Римантас Просцявичюс.

По его мнению, в случае транспортировки через Латвию одна тонна продукции в среднем подорожает примерно на 20 евро, через Польшу – примерно на 40 евро, а при транспортировке удобрений автотранспортом экспорт подорожает на 80-90 евро за тонну.

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Литовский производитель азотных удобрений Achema (входит в Achemos grupe) начал возить продукцию в Украину через Латвию и Россию, оценив дополнительные расходы по изменению маршрута в 5 млн евро в год.

"При транспортировке в Украину через Латвию и Россию расходы на перевозки на 22-35 евро за тонну больше, чем при транспортировке через Беларусь. ,1 млн до 4,9 млн евро в год", – сказала прессаташе Achema Йолита Мацеллите.

В 2021 году на импорт из Литвы пришлось 9% рынка дизтоплива (690 тыс. т), 11% бензина (265 тыс. т) и 16% рынка авиакеросина (57 тыс. т). В сегменте качественного премиального горючего доля Литвы на нашем рынке была еще выше.

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15
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