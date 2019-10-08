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вторник, 08 октября 2019 15:36

Правительство будет способствовать импорту газа в Молдову без участия Газпрома

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Правительство будет способствовать импорту газа в Молдову без участия Газпрома
Премьер-министр Молдовы Майя Санду опасается, что Россия и Украина не согласуют вопрос транзита газа. Фото: images.unian.net

Кабмин поручил способствовать импорту природного газа из Европы в Молдову без участия в процессе российского Газпрома.

На портале правительства обнародовали распоряжение, согласно которому НАК "Нафтогаз Украины", "Укртрансгаз", "Винницагаз", Минекоенерго, госрегулятор и местные власти должны обеспечить газом пограничный с Молдовой Могилев-Подольский Винницкой области для поддержки Молдовы.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду опасается, что Россия и Украина не согласуют вопрос транзита газа. Поэтому с 1 января 2020 поставки топлива могут прекратиться.

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Одним из технических решений обеспечения Молдовы газом является закупка и хранение газа в Украину.

Майя Санду считает, что строительство газопровода Яссы - Кишинев должно закончиться до конца года на территории Молдовы, к марту 2020 года - на территории Румынии. Поэтому этой зимой на поставки по этому маршруту рассчитывать не стоит.

Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 7,1% (6 млрд 677, 8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом - до 86 млрд 779, 2 млн куб. м. В том числе транзит газа через страну в Европу за год составил 83 млрд 839, 4 млн куб. м (-7,6% к 2017 году), Молдову - 2 млрд 939, 8 млн куб куб. м (+ 8,6%).

После 1 января 2020-го Россия хочет продлить на год транзит газа для Украины.В РФ могут продлить договор на тех юридических условиях, которые есть.

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Дата
08
октября

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